الرئيس اللبناني: نرغب في التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل

أبدى الرئيس اللبناني جوزاف عون، رغبته في التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يشكّل مقدمة لاتفاق سلام لاحق.

وأكد الرئيس اللبناني، في الوقت نفسه، عزمه على نزع سلاح حزب اللّه من دون اللجوء إلى المواجهة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، قال عون: الهدف من الاتفاق هو إنهاء حالة العداء والوجود العسكري الإسرائيلي على الحدود.

واعتبر عون أن التفاوض هو الخيار الوحيد أمام لبنان تفاديًا للحرب، داعيًا الولايات المتحدة والدول العربية والأوروبية إلى دعم الجيش وتعزيز الدولة.

كما أعرب عن رغبة لبنان في تشكيل قوة دولية جديدة، أوروبية أو من جنسية أخرى، لمنع حدوث فراغ أمني بعد انتهاء ولاية قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان نهاية العام الحالي.

وأدلى عون بهذه التصريحات قبيل توجهه إلى باريس للمشاركة في اجتماع يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور العاهل الأردني عبدالله الثاني، لبحث دعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.