ضبط أمين عهدة وآخرين لتصرفهم في 9 أطنان دقيق بلدي مدعم بقنا

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا في ضبط أمين عهدة بمستودع دقيق بلدي مدعم لاتهامه بالتصرف في كميات كبيرة من الدقيق وبيعها في السوق السوداء، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بتكثيف الرقابة على السلع المدعمة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه ​عقب ورود معلومات تفيد بقيام أمين العهدة بالاشتراك مع آخرين من العاملين بالمستودع التابع لشركة المطاحن، والذي يختص بتوزيع الدقيق البلدي المدعم على المخابز البلدية والمستودعات المخصصة لبيعه للمواطنين، بالتلاعب في الحصص المقررة وتهريبها لبيعها بالسوق السوداء.

​وأضاف القط أنه على الفور تم تشكيل لجنة برئاسة محمد أبو المجد، مدير الحوكمة، ومحمد العسيري، مفتش تموين، وعدد من مفتشي المديرية، والتي انتقلت إلى مستودع توزيع الدقيق المدعم التابع لشركة المطاحن على المنشآت التموينية من المخابز البلدية ومستودعات الدقيق المربوطة عليه.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، وقامت بإجراء عملية جرد فعلي دقيق ومراجعة شاملة للأرصدة الدفترية ومقارنتها بالمنصرف والرصيد الفعلي الموجود داخل المستودع.

​وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن أعمال اللجنة الفنية كشفت عن عجز في كميات الدقيق البلدي المدعم بلغت 9 أطنان و200 كيلو، بما يعادل 302 شيكارة دقيق زنة 30 كيلو، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتحويل المتهمين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.