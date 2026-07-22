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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان 2027 تباع بهذه المواصفات

هيونداي توسان موديل 2027
هيونداي توسان موديل 2027
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بالوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي توسان موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي توسان موديل 2027، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد هيونداي توسان موديل 2027

تأتى سيارة هيونداي توسان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4500 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1651 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

هيونداي توسان موديل 2027

محرك هيونداي توسان موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي توسان موديل 2027 على قوتها من محرك سعة  1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصانا، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لترا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بالكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

هيونداي توسان موديل 2027

بالاضافة إلى ان سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من القماش، وباور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وجنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب.

سعر هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و925 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و25 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و100 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و275 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و375 ألف جنيه .

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