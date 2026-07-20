أستون فيلا يعلن ضم جواو جوميش قادمًا من وولفرهامبتون

أعلن نادي أستون فيلا رسميًا، الاثنين، ضم لاعب خط الوسط البرازيلي جواو جوميش قادمًا من وولفرهامبتون، مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وكشف النادي عن انضمام الدولي البرازيلي إلى صفوفه في صفقة انتقال نهائي.

وكان فيلا قد أبرم صفقة قياسية للنادي بقيمة تزيد على 50 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب وسط فرايبورج يوهان مانزامبي، يوم الجمعة الماضية، متفوقًا على نيوكاسل في سباق التعاقد مع اللاعب السويسري الدولي.

وكان أتلتيكو مدريد مهتمًا أيضًا بضم اللاعب البرازيلي، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا غادر معسكر تدريب وولفرهامبتون في البرتغال يوم الخميس لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى فيلا بارك.

وتأتي صفقة جوميش لتعويض غياب البلجيكي أمادو أونانا عن الفريق حتى العام المقبل بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة مع منتخب بلجيكا خلال كأس العالم، فضلاً عن رحيل مواطنه يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني والرحيل المرتقب للاعب الوسط مورجان روجرز إلى تشيلسي.

وخلال الموسم الماضي، شارك جوميش في 41 مباراة مع وولفرهامبتون الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم مع الفريق، رغم احتلاله المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز وهبوطه لدوري البطولة الإنجليزية.

وإجمالاً، لعب جوميش 130 مباراة مع وولفرهامبتون، مسجلاً سبعة أهداف، بعد انضمامه من فلامنجو عام 2023.