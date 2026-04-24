الوفد يعين المليجى رئيسًا للجنة تنمية الموارد البشرية والمالية بالحزب

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٦، بتعيين الخبير المصرفى والاقتصادى إبراهيم المليجي رئيسًا للجنة تنمية الموارد البشرية والمالية بالحزب.

وأضاف القرار : بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، قرر وفقًا لنص المادة الأولى، تعيين إبراهيم المليجي رئيسًا للجنة تنمية الموارد البشرية والمالية.

ونص القرار في مادته الثالثة يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

يذكر أن الخبير المصرفى إبراهيم المليجى، يتمتع بخبرة واسعه فى المجالات المالية والمصرفية والإقتصادية ،تمتد لأكثر من ٣٣ عامًا عمل خلالها فى العديد من القطاعات والمحافظات بالدلتا والقاهرة، محافظات القليوبية، المنوفية، والدقهلية، وكفرالشيخ والمعاملات الدولية ببنك مصر.

حاصل على العديد من الشهادات الدولية والمحلية المتخصصة فى الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والعمليات المصرفية المحلية والدولية بمختلف أنواعها.

الدكتور إبراهيم المليجى يعد من قيادات حزب الوفد، حيث انضم لحزب الوفد عام ١٩٩٠ وعاصر فؤاد باشا سراج الدين ولم ينتم لأى أحزاب أخرى، كما شغل منصب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعدًا لرئيس الوفد سابقًا.

وفى العمل الخدمي والاجتماعي يشغل المليجى رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية الاتحادية للبناء والإسكان بالقليوبية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان للعاملين ببنك مصر، وأيضًا رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة المصرية الخيرية، ويشغل نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الإرادة المصرية، ورئيس لجنة تنمية الموارد بالاتحاد المصرى.