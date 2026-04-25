انهيار أجزاء من عقار قديم يتسبب في تدمير سيارتين بالإسكندرية

شهدت منطقة 45 شرق الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أجزاء من عقار قديم بشارع الأرمن، ما أسفر عن تهشم سيارتين كانتا متوقفتين أسفل العقار، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من واجهة عقار قديم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المارة ومنع تكرار الواقعة.

وبالفحص المبدئي، تبين أن العقار قديم ومتهالك، ما يرجح أن يكون تهالك البنية الإنشائية سببًا رئيسيًا في سقوط الأجزاء، خاصة مع تعرض المدينة لتغيرات جوية خلال الأيام الماضية.

كما باشرت الجهات المختصة أعمال رفع الأنقاض من الشارع، وفحص حالة العقار بالكامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، سواء بالترميم أو الإزالة وفقًا للتقارير الهندسية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية جهودها لحصر العقارات الآيلة للسقوط، في إطار خطة الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.