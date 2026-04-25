إقبال عربي وأجنبي وشبابي على حفل التكنو في الأهرامات.. صور

شهدت منطقة أهرامات الجيزة إقبالًا لافتًا من الزوار العرب والأجانب، خلال حفل موسيقي من نوع “التكنو”، والذي خطف الأنظار بأجوائه المختلفة ولاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوافد عدد كبير من السائحين إلى جانب الجمهور المصري والعربي، في تجربة فريدة جمعت بين عراقة المكان التاريخي والإيقاعات الموسيقية الحديثة، وسط أجواء احتفالية مميزة وإضاءة جذابة.

ما هي حفلات التكنو؟

تُعد موسيقى “التكنو” أحد أنواع الموسيقى الإلكترونية التي تعتمد على الإيقاعات السريعة والمتكررة، وغالبًا ما يقدمها منسقو الموسيقى (DJ) بدلًا من الغناء التقليدي.

وتتميز هذه الحفلات بطابعها الخاص، حيث تعتمد على تشغيل الموسيقى بشكل متواصل لساعات طويلة، إلى جانب استخدام مؤثرات بصرية وإضاءة قوية، ما يخلق حالة من التفاعل الجماعي بين الحضور.

كما تحظى حفلات التكنو بشعبية كبيرة في العديد من المدن العالمية، خاصة بين الشباب ومحبي الموسيقى الإلكترونية، وهو ما يفسر الإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية مؤخرًا.

ويأتي تنظيم مثل هذه الحفلات في مواقع سياحية بارزة كجزء من جهود الترويج للسياحة، من خلال تقديم تجارب ترفيهية حديثة تمزج بين التراث والثقافة المعاصرة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من الزوار من مختلف أنحاء العالم