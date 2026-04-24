قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الفوز على بيراميدز.. كم يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري؟
تامر هجرس يشارك صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد
الطماطم بـ 25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة
بسبب التغيرات المناخية.. الزراعة تقدم روشتة إنقاذ لمحصول المانجو
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في أبوظبي

سعيد فراج

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 20 يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمر خيرت في أبوظبي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت، في أبوظبي، بين الفئات السعرية التالية: (2967 جنيها مصريا، 3712 جنيها مصريا، 4458 جنيها مصريا، 5204 جنيهات مصرية، 6695 جنيها مصريا، 11168 جنيها مصريا). 

حفلات عمر خيرت

كما يُحيي الموسيقار والمؤلف الموسيقي الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًا على مسرح Royal Albert Hall  في حفل استثنائي لليلة واحدة فقط يقام السبت 23 مايو 2026، وينظمه Live Nation، برعاية Tazkarti والسفارة المصرية في لندن.

عمر خيرت

يُعد عمر خيرت من أشهر وألمع المؤلفين الموسيقيين في مصر، وله تجربة رائدة في تقديم شكل جديد من المؤلفات الموسيقية في مصر والشرق الأوسط. تتميز أعمال خيرت بالمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية مع الموسيقى الكلاسيكية والجاز، ليصنع بذلك مؤلفات فريدة تحظى بإعجاب واسع من مختلف الجماهير. هذا المزج بين الأنماط الموسيقية يجعل من عمر خيرت أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين تأثيرًا في العصر الحديث.

بدأ عمر خيرت مسيرته المهنية كمؤلف للموسيقى التصويرية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أول أفلامه "ليلة القبض على فاطمة"، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وعلى مدار أربعين عامًا، وضع عمر خيرت الموسيقى التصويرية لأكثر من 120 عملًا من أشهر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المصرية، كما قام أيضًا بالتأليف الموسيقي للعديد من العروض المسرحية والباليه والأوبريتات.

وعلى الصعيد الدولي، قدّم عمر خيرت عروضًا فنية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مثل روسيا، سلوفينيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، الأردن، البحرين، قطر، تونس، والمغرب وغيرها.

كما يعد هذا الحفل محطة تاريخية للفنان الكبير، حيث سيصبح عمر خيرت ثالث فنان مصري يقدّم حفلًا رئيسيًا على مسرح رويال ألبرت هول، وثاني فنان مصري من الرجال يحقق ذلك منذ عام 1967 بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتأتي هذه الاحتفالية الفنية تحت الإشراف التنظيمي المتكامل لشركة Tazkarti، الرائدة في إدارة الحشود والحلول التكنولوجية للفعاليات الكبرى. ولا يقتصر دور "تذكرتي" على كونها منصة حجز التذاكر الأكثر أماناً وموثوقية في مصر فحسب، بل تمتد بصمتها لتشمل تقديم تجربة جماهيرية استثنائية تبدأ من سلاسة الحجز الإلكتروني، وصولًا إلى التنظيم الاحترافي لمداخل ومخارج الحفل بأعلى معايير الانضباط. وبفضل سجلها الحافل بالنجاحات الباهرة في مهرجانات عالمية مثل مهرجان العلمين الجديدة، تضمن الشركة لجمهور هذا الحفل تجربة آمنة ومريحة تليق بقيمة الحدث ومكانة نجومه، معتمدة على أحدث التقنيات الذكية في إدارة التدفق الجماهيري وضمان الشفافية المطلقة.

ويدعم الحفل EgyptAir، الناقل الرسمي للحفل، وPeninsula بصفتها المضيف الرسمي، بما يعكس الأهمية الوطنية والثقافية لهذه المناسبة التاريخية.

ويمثل حفل عمر خيرت على مسرح رويال ألبرت هول أمسية موسيقية خاصة في London، تحتفي بمؤلف موسيقي لا تزال أعماله تتردد بقوة بين مختلف الثقافات والأجيال. سيقدّم عمر خيرت أعماله الموسيقية المميزة على أحد أشهر المسارح العالمية، ليمنح جمهور لندن فرصة نادرة للاستمتاع بموسيقاه في هذا الصرح الفني العريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد