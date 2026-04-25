الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خوان بيزيرا مهدد بالإيقاف قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري .. ما السبب؟

أحمد أيمن

بات البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الزمالك، مهددًا بالغياب عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري المصري، في وقت يدخل فيه الفريق الأبيض مرحلة حاسمة من سباق التتويج.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم الاثنين المقبل، في مباراة مهمة، ليس فقط على مستوى المنافسة على اللقب، ولكن أيضًا لتحديد موقف عدد من اللاعبين المهددين بالإيقاف، وعلى رأسهم بيزيرا، الذي يقدم مستويات مميزة مؤخرًا وأصبح عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الفريق.

هذا الفوز منح الزمالك دفعة قوية في سباق الدوري، لكنه في الوقت ذاته زاد من أهمية المواجهات المقبلة، خاصة مباراة القمة أمام الأهلي، التي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل المسابقة، وهو ما يجعل احتمالية غياب لاعب بحجم بيزيرا أمرًا مقلقًا للجهاز الفني.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم الجمعة الموافق الأول من مايو 2026 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم اللقب، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويعزز صدارته لجدول الترتيب، متقدمًا على أقرب ملاحقيه.

هل يغيب بيزيرا عن مباراة الأهلي؟

البرازيلي خوان بيزيرا مهدد بالغياب عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام بيراميدز، والتي شهدت تسجيله هدف الفوز، حيث نال الإنذار عقب احتفاله بالهدف، ليُضاف إلى رصيده السابق من البطاقات، ما وضعه تحت تهديد الإيقاف.

وبهذا الإنذار، أصبح موقف بيزيرا معلقًا بمباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي، إذ إن حصوله على بطاقة صفراء جديدة في هذه المواجهة سيؤدي إلى غيابه رسميًا عن لقاء الأهلي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري.

يُذكر أن اللاعب سبق وتعرض للإيقاف هذا الموسم بسبب تراكم الإنذارات، ما يزيد من حذر الجهاز الفني في التعامل معه خلال اللقاء القادم، لتفادي خسارته في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وفي ظل هذه المعطيات، سيخوض الزمالك مباراته أمام إنبي بشعار الحذر، ليس فقط من أجل تحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب، ولكن أيضًا للحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي، التي قد تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة في الأمتار الأخيرة من الدوري.

مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
