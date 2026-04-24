إبراهيم عبد الجواد يتغنى بتألق بيزيرا: الأعجوبة البرازيلية

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بتألق الاعب خوان بيزيرا مع الزمالك أمام نظيره بيراميدز في الدوري الممتاز بهدف نظيف.

و كتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:الأعجوبة البرازيلية أو الولد الشقي خوان بيزيرا يستاهل حب الجماهير .

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.