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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار "ميكالا" يقترب من سواحل اليابان.. ومقتل شخص في انهيار أرضي

إعصار "ميكالا"
إعصار "ميكالا"

تتجه اليابان لمواجهة تداعيات إعصار "ميكالا" الذي يقترب من الساحل المطل على المحيط الهادئ في منطقة وسط البلاد، فيما أعلنت السلطات وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في محافظة ياماجوتشي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، اليوم "السبت"، أن الإعصار يتحرك باتجاه الشرق والشمال الشرقي بمحاذاة الساحل المطل على المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يمر بالقرب من منطقة كانتو دون أن يضرب العاصمة طوكيو بشكل مباشر، وذلك بعد ساعات من مرور الإعصار "هيجوس" الذي تراجع صباح اليوم إلى منخفض مداري.

كانت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصارين، إلى جانب الجبهة المطرية الموسمية، قد تسببت في هطول كميات كبيرة من الأمطار على مناطق غرب وجنوب غرب اليابان، ما أدى إلى وقوع انهيارات أرضية وإلحاق أضرار بعدد من الطرق والبنية التحتية.

وفي محافظة ياماجوتشي، عثرت فرق الإنقاذ على رجل في السبعينيات من عمره فاقداً للعلامات الحيوية بعد انهيار منزله نتيجة انهيار أرضي وقع الجمعة، قبل أن تؤكد المستشفى وفاته لاحقاً، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الحادث.

وحذرت الأرصاد من استمرار هطول الأمطار الغزيرة، متوقعة أن تصل كميات الأمطار خلال الـ24 ساعة حتى ظهر الأحد إلى 200 مليمتر في منطقة توكاي بوسط اليابان و150 مليمتراً في منطقة كانتو-كوشين، التي تضم العاصمة طوكيو، داعية السكان إلى توخي الحذر من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار.

اليابان إعصار ميكالا المحيط الهادئ

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