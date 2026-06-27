إعصاران يضربان سواحل اليابان ويتسببان في سقوط قتلى وانهيارات أرضية وتعطيل واسع للنقل

شهدت اليابان، اليوم السبت، هبوب إعصارين على طول ساحلها المطل على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية والسلطات المحلية.

وأوضحت الوكالة أن الإعصارين، هيجوس وميكخال، إلى جانب الأمطار الموسمية، تسببا في هطول أمطار غزيرة اجتاحت مناطق ساحلية جنوب غربي وغرب وشرق البلاد.

وأدت الأمطار الشديدة إلى حدوث انهيارات أرضية وإلحاق أضرار بالطرق، إضافة إلى تعطيل واسع لحركة الطيران والسكك الحديدية.

وفي محافظة ياماجوتشي، عُثر على رجل في السبعينيات من عمره دون علامات حياة بعد انهيار منزل جراء انهيار أرضي، قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص آخرون في الحادث ذاته.

وقالت الوكالة إن الإعصارين ضعفا لاحقًا وتحولا إلى منخفضين مداريين بحلول نهاية السبت بعد مرورهما قرب المناطق الشرقية من البلاد.