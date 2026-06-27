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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان: تحذير من انهيارات أرضية وفيضانات مع اقتراب إعصار "ميكالا"

إعصار
إعصار
أ ش أ

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن إعصار "ميكالا"، المصنف حالياً عاصفة مدارية، قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ويزيد من خطر حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في وقت لاحق من اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن أمطارًا غزيرة هطلت على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ اليوم بعدما ضرب إعصار "هيجوس" مناطق قريبة من طوكيو.

وأوضحت أنه في حين تراجع إعصار "هيجوس" إلى منخفض استوائي صباح السبت، كان إعصار "ميكالا" يتحرك نحو الشمال الشرقي فوق المحيط الهادئ على طول الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة بشرق البلاد.

وقد أدت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصارين، التي هطلت على المناطق الغربية والجنوبية الغربية، إلى حدوث انهيارات أرضية وإلحاق أضرار بالطرق. ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، بينما أصيب عدة أشخاص آخرين في محافظة ياماجوتشي بعد انهيار منزل جراء انهيار أرضي أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 250 ملم من الأمطار في منطقة توكاي بوسط اليابان و200 ملم في منطقة كانتو كوشين بما في ذلك طوكيو بحلول صباح غدٍ الأحد.

وقد أجلت اليابان أكثر من مليوني شخص وأصدرت تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار "ميكالا".

الأرصاد الجوية اليابانية ميكالا إعصار اليابان

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