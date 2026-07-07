محمد العدل قبل مواجهة الأرجنتين: خلينا مصريين لا أهلاوي ولا زملكاوي

دعا المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، إلى نبذ التعصب الكروي والالتفاف خلف منتخب مصر، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "إذا كان هيريحكم إن ضربة جزاء حسام عبد المجيد هي أهم حدث في كأس العالم فنحن نوافق على ذلك، وإذا كانت مقولة مادام الزمالك بخير.. فمنتخب مصر بخير.. فنحن أيضًا نوافق على ذلك. نهدى بقى شوية وخلينا مصريين لا أهلاوي ولا زملكاوي.. خنقتونا بصراحة."

وجاءت رسالة العدل في ظل حالة الجدل الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لدعم منتخب مصر بعيدًا عن الانتماءات والألوان.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة تاريخية أمام الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخهم، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

ويأمل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في مواصلة مشواره المميز بالمونديال وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، وسط دعم جماهيري كبير من مختلف أطياف الكرة المصرية.