يسلم لسانك وكلامك.. شوبير يشيد بتصريحات حسام حسن عن فلسطين

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالرسالة الإنسانية التي وجهها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن القضية الفلسطينية، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكتب شوبير عبر حسابه على "فيسبوك": "يسلم لسانك وكلامك يا حسام يا حسن."، معبرًا عن دعمه وإشادته بما قاله المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي.

وكان حسام حسن قد تحدث بتأثر عن معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التعاطف مع المدنيين واجب إنساني، وقال: "إذا لم يشعر أي فرد في العالم بالشعب الفلسطيني، فهو لا يستحق أن يكون إنسانًا." كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مطالبًا الرياضيين حول العالم باستغلال منصة كأس العالم لإيصال رسالة إنسانية تدعو إلى الاحترام والعدالة.

وجاءت تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر بعد سؤاله عن حمله علم فلسطين عقب مواجهة أستراليا، حيث أكد أن رسالته تنطلق من منطلق إنساني، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مشددًا على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة تاريخية أمام منتخب الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق الفراعنة إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخهم، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).