أسعار العُملات الأجنبية في البنك المركزي اليوم الأحد 5-7-2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا بداية تعاملات صباح اليوم الأحد 5-7-2026 بدون تغيير وفقًا لآخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك المركزي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

سعر الدولار

سجل سعر الدولار49.05 جنيه للشراء و 49.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو إلي 55.91 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65 جنيهًا للشراء و 65.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 34.5 جنيه للشراءو 34.6 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 4.94 جنيه للشراء و 4.95 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 7.47 جنيه للشراء و 7.5 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.04 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 60.57 جنيه للشراء و 60.76 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.15 جنيه للشراء و 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 33.8 جنيه للشراء و 33.9 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليوان الصيني 7.21 جنيه للشراء و 7.24 جنيه للبيع.