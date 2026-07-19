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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مرعبة وتصميم شفاف.. تعرف على تابلت الألعاب Astra 2 الجديد

ميزات هاتف ريد ماجيك للألعاب
ميزات هاتف ريد ماجيك للألعاب
لمياء الياسين

تبذل شركة RedMagic جهودً لإثبات قدرة أجهزة الألعاب اللوحية التي تعمل بنظام Android على منافسة أجهزة الألعاب المحمولة المخصصة التي تعمل بنظام Windows. وقد حقق جهاز Astra 2 الجديد نتائج مبهرة في الواقع العملي يصعب تجاهلها.

يأتي جهاز أسترا 2 بشاشة OLED مذهلة مقاس 9.06 بوصة بدقة 2.4K ومعدل تحديث 185 هرتز. ويحتوي الجهاز على معالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس ، مدعومًا بشريحة الألعاب RedCore R4 من ريد ماجيك. وللحفاظ على برودة الجهاز أثناء جلسات اللعب الطويلة، فهو مزود بنظام تبريد سائل نشط متطور مع مضخة دقيقة وقنوات تبريد مرئية على الغطاء الخلفي الشفاف.

ميزات هاتف ريد ماجيك للألعاب

تُبرز هذه الأرقام مدى كفاءة معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس في تشغيل ألعاب الكمبيوتر المُحاكاة على نظام Android. مع ذلك، فقد سجل الجهاز اللوحي درجات حرارة مرتفعة للغاية (أكثر من 100 درجة مئوية)، مما يُشير إلى أن إدارة الحرارة لا تزال تُمثل تحديًا أثناء اللعب لفترات طويلة. سيستفيد المستخدمون الذين يبحثون عن أداءٍ فائقٍ ومستدام من استخدام مُبرد حراري كهربائي مُثبت على ظهر الجهاز اللوحي.

يأتي جهاز أسترا 2 مزودًا بمحاكي كمبيوتر مدمج ودعم لمنصة ستيم، مما يتيح الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب.

ويحتوي على بطارية بسعة 8300 مللي أمبير مع شحن سريع (يصل إلى 80 واط في بعض الطرازات)، ومنفذي USB-C، وخيارات تتسع لأكثر من 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين. وتشمل الميزات الإضافية المخصصة للاعبين إضاءة RGB ومعدلات استجابة لمس عالية.

أجهزة الألعاب شركة RedMagic أجهزة الألعاب اللوحية نظام Android أجهزة الألعاب المحمولة جهاز أسترا 2 شاشة OLED معالج كوالكوم معالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت نظام Windows الجيل الخامس

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