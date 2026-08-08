تعد شوربة لسان العصفور من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن قيمتها الغذائية تصبح أعلى عند إضافة الخضار لها.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار من خلال خطوات الشيف نهال الشناوى مقدمة برنامج جديد وسريع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة لسان العصفور:

خضار مشكل قطع صغيرة

2 مكعب مرقة

1 و1/2 كوب لسان عصفور محمر

رشة فلفل أسود

ملح

ملعقة كبيرة بصل باودر

½ ملعقة ثوم باودر

زبدة

كرفس ورق مفروم

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالخضار:

شوحي الخضار والكرفس مع الزبدة ومكعبات المرقة

أضيفي جميع البهارات ولسان العصفور ثم الماء وقدميها ساخنة