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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 أشخاص يتاجرون في الحشيش المخدر بالوادي الجديد

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد
هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد
إيهاب عمر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كلا منهم 100 ألف جنيه لاتجارهم بالمواد المخدرة بمدينة الخارجة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عمر فهمي صقر، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان، و أحمد أبو العلاء كدواني نائبي رئيس المحكمة، وحضور عبد الرحمن أحمد ياسين وكيل النائب العام، و أمانة سر عادل حسين.


تعود وقائع القضية رقم 1380 لسنة 2026 جنايات الخارجة إلى ورود معلومات للنقيب مهاب مجدي معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة تفيد قيام كلا من " مجدي . ا . م " 40 عاما، عامل، و " أحمد . ع . ع " 44 عاما، موظف ، والسابق اتهامهما في 41 قضية متنوعة ، و " راتب . ع . ر " 35 عاما، لا يعمل ، بالاتجار في المواد المخدرة .


وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب مهاب مجدي معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة قوة من أفراد الوحدة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين وأسفرت عن ضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على قطعة كبيرة لمخدر الحشيش و 2 هاتف محمول كما تمكنت القوة من ضبط المتهمين الثاني والثالث وعثر بحوزة المتهم الثاني على 20 طربه حشيش تزن 1769 جرام ، كما عثر مع المتهم الثالث على 10 طرب حشيش تزن 2013 جرام .
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش ، المحام العام لنيابات الوادي الجديد الكلية،أحال المتهمين " مجدي . ا . م " 40 عاما، عامل، و " أحمد . ع . ع " 44 عاما، موظف ، والسابق اتهامهما في 41 قضية متنوعة ، و " راتب . ع . ر " 35 عاما، لا يعمل، إلى محكمة الجنايات .


ووجهت النيابة العامة إلى انه في 30 مارس 2026 بدائرة قسم الخارجة ألفوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمهم المتهم الأول تخصص في الاتجار في مخدر الحشيش وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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