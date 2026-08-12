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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفنوا جثته في غرفة.. إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي قتلوا مسنا بسبب خلافات مالية بالوادي الجديد

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد
هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد
إيهاب عمر

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، أوراق 3 أشخاص إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم بقتل مسن وسرقته ودفن جثته داخل غرفة بمنزل بمنطقة الحرفيين بالفرافرة. وحددت جلسة 15 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر فهمي صقر، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان، و أحمد أبو العلاء كدواني نائبي رئيس المحكمة، وحضور عبد الرحمن أحمد ياسين وكيل النائب العام، و أمانة سر عادل حسين.

تعود وقائع القضية رقم 1527 لسنة 2024 جنايات الفرافرة إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من المدعو " أحمد نصحي محمد " بتغيب والده عن المنزل الكائن بمدينة الفرافرة منذ فترة، مشيرا في بلاغه إلى أن والده ترك المنزل منذ فترة بسبب خلافات مع أبنائه لرفضهم رغبته في الزواج وبعد ذلك اختفى نهائيا من المدينة ولا يعلم عنه شيئا.


على الفور أمر مدير أمن الوادي الجديد بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث المديرية وقيادة رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الفرافرة وباستخدام الوسائل والتكنولوجيا الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزل المتغيب توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " ضابط . س . ب "43 عاما، شيف طباخ، و " أحمد . ا . ا " 33 عاما، و " محمد . ح . ع " 33 عاما، مقاول.


وكشفت تحريات الرائد عمرو سعودي حماد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة بأنه على اثر بلاغ بتغيب المجني عليه توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهم الثالث بتحريض المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه وذلك على اثر خلافات مالية فيما بينهما واتفق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي فبيتا النية وعقدا العزم على قتله وما أن ظفروا به بغرفته المستأجرة بمنزل المتهم الأول فهم المتهم الأول بالإمساك بالمجني عليه من الخلف وبادره الثاني بعدة ضربات بمنطقة الرأس والبطن حتى فارق الحياة وقاما المتهمين الأول والثاني بسرقته وقاما بحفر حفرة داخل الغرفة ودفن جثمان المجني عليه لإخفاء جثته. 


وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش المحام العام لنيابات الوادي الجديد الكلية أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات.

 ووجهت النيابة العامة لهم انه في غضون شهر فبراير 2024 قتلوا المجني عليه " نصحي محمد إبراهيم " عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك على أثر اتفاق وتحريض من المتهم الأول لوجود خلافات مالية مع المجني عليه.

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