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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين مرعي يغيب عن أول مباراتين في الدوري المصري

ياسين مرعي
ياسين مرعي
عبدالله هشام

يواجه النادي الأهلي منافسه الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الشرقية إنبي أمام الأهلي يوم 23 أغسطس الجاري، باستاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويغيب ياسين مرعى عن النادى الأهلى بمباراة الشرقية إنبى وكذلك لقاء الجولة الثانية أمام زد وذلك بعد الطرد في لقاء المصري البورسعيدي بالموسم الماضي.

وتنص اللوائح على ابتعاد اللاعب عن المشاركة في مباراتين حال تعرضه للطرد المباشر وهو ما حدث في اللقاء الأخير.

على جانب آخر يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام برشلونة وديا في بطولة كأس خوان جامبر في ختام استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض آخر تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، عندما يلتقي مع برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة غدا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بطل مصر وأفريقيا بأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.

النادي الأهلي الأهلي الشرقية إنبي الدوري المصري ياسين مرعى

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