5 صفقات كسرت أرقام الميركاتو.. من تصدر قائمة الأغلى في الدوري المصري؟

لم يكن الميركاتو الصيفي في الدوري المصري مجرد سباق تقليدي لتدعيم الصفوف بل حمل معه تحولات واضحة في خريطة الأندية الباحثة عن المنافسة بعدما اتجهت بعض الفرق إلى استقطاب أسماء عربية وأفريقية من خارج المسابقة في محاولة لرفع الجودة الفنية وتغيير شكل المنافسة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومع إغلاق باب الانتقالات الصيفية برزت مجموعة من الصفقات التي لفتت الأنظار ليس فقط بسبب أسماء أصحابها وإنما أيضًا للقيمة المالية التي دفعتها الأندية من أجل الحصول على خدماتهم.

وتكشف أرقام موقع ترانسفير ماركت عن حضور جزائري لافت في صدارة أغلى صفقات الدوري المصري بعدما احتل لاعبان من الجزائر المركزين الأول والثالث بينما فرض الأهلي نفسه بقوة على قائمة الصفقات الأعلى إنفاقًا في الوقت الذي دخل فيه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا سباق المنافسة على التعاقدات الكبرى.

الأهلي يوجه رسالة مبكرة

جاءت الصدارة من نصيب الأهلي الذي تعاقد مع الجزائري منصف بقرار قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 3 ملايين يورو وفقًا لبيانات ترانسفير ماركت.

ويعكس التعاقد حجم الرهان الذي وضعه الأهلي على المهاجم الجزائري خاصة بعدما عانى الفريق خلال الموسم الماضي من أزمة واضحة في الفاعلية الهجومية الأمر الذي دفع الإدارة إلى التحرك مبكرًا لإعادة بناء الخط الأمامي.

ولا تقتصر أهمية الصفقة على قيمتها المالية وإنما تمتد إلى مصدر اللاعب نفسه إذ اختار الأهلي مهاجمًا قادمًا من تجربة أوروبية في محاولة للاستفادة من خبراته خارج الدوري المصري وتوظيفها في المنافسة المحلية والقارية.

وبذلك أصبح بقرار أغلى صفقة في الميركاتو المصري وأحد أبرز الوجوه المنتظر أن تخضع لضغط كبير منذ الجولة الأولى في ظل القيمة المالية التي دفعت من أجله.

بن جديدة.. الأهلي يضاعف رهانه الهجومي

لم يتوقف الأهلي عند صفقة بقرار بل عاد إلى السوق المغربية وتعاقد مع سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي في صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليون يورو بحسب ترانسفير ماركت.

وكان تألق بن جديدة مع المغرب الفاسي سببًا رئيسيًا في لفت أنظار الأهلي ليصبح اللاعب جزءًا من مشروع إعادة تشكيل هجوم الفريق.

وبجمع قيمة صفقتي بقرار وبن جديدة يكون الأهلي قد أنفق أكثر من 5 ملايين يورو على تدعيم مركز المهاجم فقط في مؤشر واضح على حجم المشكلة التي يسعى النادي إلى حلها وعلى حجم الطموحات التي يدخل بها الموسم الجديد.

كما أن الجمع بين مهاجم جزائري وآخر مغربي يعكس اتجاه الأهلي إلى تنويع مصادر اختياراته وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية بحثًا عن عناصر قادرة على تقديم إضافة فورية.

بن بوعلي.. بيراميدز يبحث عن خليفة ماييلي

دخل بيراميدز بقوة في سباق الصفقات الكبرى بعدما تعاقد مع الجزائري أحمد نذير بن بوعلي قادمًا من الدوري المجري في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.17 مليون يورو وفقًا لبيانات ترانسفير ماركت.

وتكتسب الصفقة أهمية إضافية بسبب توقيتها إذ يأتي بن بوعلي في إطار خطة بيراميدز لتعويض رحيل الكونغولي فيستون ماييلي الذي غادر الفريق بعد نهاية عقده وانتقل إلى الأهلي طرابلس الليبي.

وبالتالي لا تبدو الصفقة مجرد تدعيم هجومي عادي وإنما محاولة من بيراميدز للحفاظ على قوته الهجومية بعد فقدان أحد أبرز عناصره في الخط الأمامي.

ويبقى التحدي الأكبر أمام بن بوعلي هو تحمل مسؤولية تعويض لاعب ترك فراغًا واضحًا خصوصًا أن بيراميدز يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

محمد علاء.. الحارس الأغلى

وفي مركز حراسة المرمى خطف محمد علاء الأضواء بعدما انتقل إلى سيراميكا كليوباترا قادمًا من الجونة مقابل 780 ألف يورو.

وتمنح الصفقة الحارس الدولي مكانة خاصة في سوق الانتقالات بعدما أصبح أغلى حارس ينتقل إلى أحد أندية الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وجاءت الصفقة بعد الظهور اللافت للحارس مع الجونة إلى جانب انضمامه إلى قائمة منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم الأخيرة وهو ما رفع من قيمته الفنية والتسويقية.

ويأمل سيراميكا أن يتحول الاستثمار المالي الكبير في الصفقة إلى استقرار حقيقي بين القائمين خاصة أن مركز حراسة المرمى يعد من أكثر المراكز حساسية في المنافسة على المراكز المتقدمة.

أحمد عبد القادر.. صفقة خارج الحسابات التقليدية

أما الصفقة الخامسة فجاءت من بيراميدز أيضًا بعدما تعاقد النادي مع الجناح أحمد عبد القادر قادمًا من الكرمة العراقي.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن القيمة المالية للصفقة كما لم يحدد ترانسفير ماركت رقمًا نهائيًا لها إلا أن مصادر أشارت إلى أن قيمتها تجاوزت 700 ألف يورو.

وتحمل الصفقة أهمية مختلفة باعتبار أن بيراميدز لم يكتف باستقدام مهاجم لتعويض ماييلي وإنما دعم أيضًا الأطراف الهجومية بلاعب يمتلك خبرة في الكرة المصرية وقدرة على اللعب في أكثر من دور هجومي.

ويمثل عبد القادر رهانًا على استعادة اللاعب لأفضل مستوياته وتحويل إمكاناته الفردية إلى إضافة مؤثرة داخل منظومة بيراميدز.

الزمالك الغائب الأكبر عن سباق الصفقات

وبينما اشتعلت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز وسيراميكا على الصفقات ذات القيمة المالية المرتفعة كان الزمالك خارج هذا السباق بفعل عقوبة إيقاف القيد التي حرمته من تدعيم قائمته بصفقات جديدة.

ويعني ذلك أن الفوارق التي ظهرت في سوق الانتقالات قد تنعكس بشكل مباشر على شكل المنافسة خاصة أن الأهلي وبيراميدز نجحا في دعم قائمتيهما بعناصر جديدة في الوقت الذي اضطر فيه الزمالك إلى الاعتماد على قائمته الحالية وانتظار انتهاء أزمته.

ومع انطلاق الموسم الجديد ستتحول الأرقام من مجرد قيم مالية على موقع ترانسفير ماركت إلى اختبار حقيقي فوق أرض الملعب.