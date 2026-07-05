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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيكولاس جاكسون مهاجم السنغال ينفي شائعات الكحول: لم أشربها يومًا وسأعود أقوى

منتخب السنغال
منتخب السنغال
حسن العمدة

خرج المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون عن صمته للرد على الشائعات التي انتشرت بحقه عقب الهزيمة الأخيرة، مؤكدًا أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ومشددًا على التزامه الكامل بالاحترافية واحترامه لناديه وزملائه.

وقال جاكسون، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "أرى أيضًا ما يُقال عني، وكل ذلك غير صحيح. أنا لا أشرب الكحول، ولم أشربها في حياتي".

وأضاف: "أحب هذا القميص كثيرًا، وأحترم زملائي بدرجة لا تسمح لي بأن أتصرف إلا كمحترف".

وتابع الدولي السنغالي: "أتفهم غضب الجماهير بعد الهزيمة، لكن ذلك لا يمنح أحدًا الحق في اختلاق الأكاذيب عن شخص".

واختتم جاكسون رسالته بالتأكيد على عزمه تجاوز الفترة الحالية، قائلًا: "سأواصل ما اعتدت عليه دائمًا… سأعمل بجد، وسأنهض من جديد، وسأعود أقوى. وسأكون حاضرًا".

المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون نيكولاس جاكسون السنغالي نيكولاس جاكسون

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