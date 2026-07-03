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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يحسم جدل اعتزاله: لن أقرر في لحظة غضب ومستقبلي يتحدد بعد المونديال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الجدل الواسع حول مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، مؤكداً أنه لم يستقر حتى الآن على قرار نهائي بشأن الاعتزال الدولي أو الاستمرار في قيادة "برازيل أوروبا" خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رونالدو، في تصريحات صحفية، أن الحديث عن خطوته القادمة ليس الأولوية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن تركيزه بالكامل ينصب على المشوار المونديالي الحالي. 

وقال النجم البرتغالي: "مستقبلي ليس مهماً في الوقت الحالي، ولم أقرر خطوتي المقبلة بعد. عندما يحين الوقت المناسب، سأتحدث مع عائلتي أولاً ثم سأتخذ القرار".

وشدد الهداف التاريخي للمنتخبات على رغبته في التريث وعدم اتخاذ قرارات متسرعة تحت ضغط الحماس أو الانفعال، قائلاً: "لن أتخذ أي قرار في لحظة غضب، وسيكون قراري النهائي بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم".

وتأتي تصريحات "الدون" لتفرض حالة من الترقب في الشارع الرياضي العالمي، الذي ينتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة عقب نهاية المونديال، لمعرفة ما إذا كانت البطولة الحالية ستشهد الرقصة الأخيرة للنجم البرتغالي، أم أنه سيمدد رحلته الأسطورية مع قميص بلاده لفترة إضافية.

كريستيانو رونالدو كأس العالم البرتغال

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