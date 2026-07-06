الحارس "العاطل" الذي أغلق مرمى النرويج في وجه البرازيل .. من هو أوريان نايلاند؟

لم يكن النجم إرلينج هالاند وحده بطل انتصار منتخب النرويج التاريخي على البرازيل في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 و فرض حارس المرمى المخضرم أوريان نايلاند نفسه نجمًا للمواجهة بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته الدولية وقاد منتخب بلاده إلى التأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي في ليلة ستظل عالقة في ذاكرة الجماهير النرويجية.

ورغم أن هالاند خطف العناوين بهدفيه في شباك "السيليساو" فإن الأداء الاستثنائي الذي قدمه نايلاند بين الخشبات الثلاث كان العامل الحاسم في خروج المنتخب البرازيلي بعدما تصدى لعدة فرص محققة وأغلق الطريق أمام نجوم السامبا طوال أحداث اللقاء.

حارس المباراة بلا منازع

منذ الدقائق الأولى بدا واضحًا أن منتخب البرازيل سيجد صعوبة كبيرة في هز شباك الحارس النرويجي الذي تعامل بثقة كبيرة مع جميع المحاولات الهجومية ونجح في إفساد أكثر من فرصة كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة.

وجاءت اللحظة الأبرز عندما تصدى لركلة جزاء في الشوط الأول مانحًا زملاءه دفعة معنوية كبيرة قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني بتصديات حاسمة أمام هجمات متتالية للمنتخب البرازيلي.

ورغم نجاح نيمار في تسجيل ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع فإن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ البرازيل من الخروج بعدما حافظ نايلاند على تفوق منتخبه حتى صافرة النهاية.

أرقام تؤكد حجم التألق

الأداء الذي قدمه الحارس النرويجي لم يكن مجرد انطباع بصري بل عكسته الأرقام والإحصائيات التي أظهرت مدى تأثيره في نتيجة المباراة فقد نجح في التصدي لأربع تسديدات مباشرة بينها ثلاث محاولات من داخل منطقة الجزاء إضافة إلى إنقاذ ركلة جزاء ومنع أهداف محققة كانت كفيلة بإعادة البرازيل إلى أجواء اللقاء.

هذا المستوى الاستثنائي جعله أحد أبرز نجوم دور الـ16 وأحد أهم الأسباب وراء الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب النرويجي.

المفاجأة.. لاعب حر يتألق في كأس العالم

والمفارقة اللافتة أن نايلاند يخوض منافسات كأس العالم الحالي دون أن يرتبط بأي نادٍ بعدما انتهى عقده مع إشبيلية الإسباني مؤخرًا ليصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات.

ورغم ابتعاده عن المنافسات الرسمية على مستوى الأندية أثبت الحارس صاحب الـ35 عامًا أن الخبرة والجاهزية الذهنية يمكن أن تصنعا الفارق في أكبر المحافل الدولية مقدمًا رسالة قوية إلى الأندية الباحثة عن حارس يمتلك الشخصية والخبرة.

ومن المتوقع أن يفتح هذا التألق الباب أمام عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد المستوى الذي ظهر به أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية

يمتلك نايلاند مسيرة احترافية امتدت لسنوات في عدد من الدوريات الأوروبية حيث بدأ مشواره في الدوري النرويجي قبل أن يخوض عدة تجارب خارج بلاده.

ولعب الحارس المخضرم في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا مرتديًا قمصان أندية عدة أبرزها أستون فيلا ونورويتش سيتي وبورنموث وريدينغ ولايبزيغ قبل أن ينتقل إلى إشبيلية الذي كان آخر محطاته على مستوى الأندية.

ورغم أن مشاركاته مع الفريق الإسباني خلال الموسم الماضي كانت محدودة فإن ذلك لم يمنعه من الظهور بأفضل مستوياته مع منتخب بلاده.

خبرة دولية صنعت الفارق

على الصعيد الدولي يعد نايلاند من أكثر لاعبي المنتخب النرويجي خبرة بعدما دافع عن ألوان منتخب بلاده في عشرات المباريات الدولية ليصبح أحد الأعمدة الأساسية داخل الفريق.

وتمنحه سنوات الخبرة قدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط وهو ما ظهر بوضوح أمام البرازيل حيث حافظ على هدوئه في أصعب لحظات المباراة ونجح في قيادة خط الدفاع بثبات وثقة حتى النهاية.

كما سجل اللقاء أمام البرازيل محطة جديدة في مسيرته بكأس العالم مؤكدًا أنه لا يزال قادرًا على تقديم مستويات كبيرة رغم تقدمه في العمر.

ليلة صنعت التاريخ للنرويج

وسيظل الانتصار على البرازيل واحدًا من أهم الإنجازات في تاريخ الكرة النرويجية بعدما نجح المنتخب الأوروبي في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه مستفيدًا من تألق هالاند هجوميًا ونايلاند دفاعيًا.

وبينما احتفل هالاند بهدفيه اللذين منحا النرويج بطاقة التأهل كان نايلاند الشريك الحقيقي في صناعة هذا الإنجاز بعدما تصدى لكل ما أمكنه من فرص وأثبت أن البطولات الكبرى لا تُحسم فقط بالأهداف بل تحتاج أيضًا إلى حراس مرمى يصنعون الفارق في اللحظات الحاسمة.

ومع اقتراب الأدوار النهائية من كأس العالم ستكون الأنظار موجهة إلى الحارس النرويجي المخضرم الذي تحول في ليلة واحدة من لاعب حر بلا نادٍ إلى أحد أبرز نجوم البطولة بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة النرويجية وقاد منتخب بلاده إلى إنجاز غير مسبوق على حساب بطل العالم خمس مرات.