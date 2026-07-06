منافس النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026

واصل منتخب النرويج كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، إثر فوزه المستحق على منتخب البرازيل في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر، والتي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وقدم المنتخب النرويجي أداءً قويًا على مدار شوطي اللقاء، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليحسم المواجهة لصالحه ويطيح بأحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجهازه الفني وجماهيره.

هالاند يقود الحلم النرويجي

واصل النجم إيرلينج هالاند تألقه مع منتخب بلاده، وقاد الفريق لتحقيق انتصار ثمين أكد به أحقيته في مواصلة المشوار بالمونديال، بعدما لعب دورًا بارزًا في التفوق على المنتخب البرازيلي، ليواصل النرويج رحلته الناجحة في البطولة.

ويأمل المنتخب النرويجي في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الأدوار المقبلة، خاصة بعد الإطاحة بمنتخب يمتلك تاريخًا كبيرًا في كأس العالم، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المقبلة.

موعد مباراة النرويج في دور الثمانية

ومن المقرر أن يخوض منتخب النرويج مباراته المقبلة في دور الثمانية أمام الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك، في لقاء مرتقب ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين الطرفين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل السبت، مع بداية الساعات الأولى من صباح الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية يسعى خلالها المنتخب النرويجي إلى مواصلة مفاجآته والتقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على لقب كأس العالم، بينما ينتظر التعرف على منافسه بعد انتهاء مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الستة عشر