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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سويسرا تتقدم على الجزائر بهدف في الشوط الأول بكأس العالم 2026

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا
رباب الهواري

أنهى منتخب سويسرا الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب الجزائر متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب بمدينة فانكوفر، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

ودخل المنتخب الجزائري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته في البطولة العالمية وتحقيق إنجاز جديد، بعدما قدم مستويات قوية في الدور الأول، إلا أن المنتخب السويسري نجح في فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، مستفيدًا من الضغط المتواصل على دفاع “محاربي الصحراء”.

وجاء هدف التقدم للمنتخب السويسري مبكرًا، بعدما تمكن المهاجم بريل إمبولو من هز الشباك في الدقيقة العاشرة، مستغلًا فرصة داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية ويصعب المهمة على المنتخب الجزائري.

وعقب الهدف، حاول لاعبو الجزائر العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، من خلال الاستحواذ على الكرة والاعتماد على تحركات رياض محرز وإبراهيم مازة في الخط الأمامي، إلا أن التنظيم الدفاعي للمنتخب السويسري حال دون الوصول إلى مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف دون مقابل.

واعتمد المدير الفني للمنتخب الجزائري على تشكيلة ضمت لوكا زيدان في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع رفيق بلغالي، وعيسى ماندي، ورامي بن سبعيني، وريان آيت نوري.

وفي خط الوسط شارك كل من نبيل بن طالب، وحسام عوار، وفارس شايبي، ورامز زروقي، بينما قاد الهجوم الثنائي رياض محرز وإبراهيم مازة، في محاولة لاختراق الدفاع السويسري وصناعة الفرص.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني محاولات هجومية مكثفة من جانب المنتخب الجزائري بحثًا عن إدراك التعادل والعودة إلى المباراة، في الوقت الذي سيعمل فيه المنتخب السويسري على الحفاظ على تقدمه وتعزيزه بهدف ثانٍ يمنحه أفضلية أكبر لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026

الجزائر سويسرا كأس العالم اخبار الرياضة

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