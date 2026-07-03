بيتكوفيتش يعلن تشكيل الجزائر لمواجهة سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم

كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سويسرا، في اللقاء الذي يقام على ملعب بمدينة فانكوفر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.



ويطمح المنتخب الجزائري إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق إنجاز جديد من خلال تجاوز أحد أبرز المنتخبات التي قدمت مستويات قوية خلال دور المجموعات.

تشكيل منتخب الجزائر

جاء تشكيل المنتخب الجزائري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: لوكا زيدان.

في خط الدفاع: رفيق بلغالي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، وريان آيت نوري.

في خط الوسط: نبيل بن طالب، حسام عوار، فارس شايبي، ورامز زروقي.

وفي خط الهجوم: رياض محرز وإبراهيم مازا.

مشوار الجزائر في البطولة

بدأ منتخب الجزائر مشاركته في كأس العالم بخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن ينجح في استعادة توازنه بتحقيق فوز مهم على منتخب الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الجولة الثالثة، قدم “محاربو الصحراء” مباراة قوية أمام النمسا انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ليجمع المنتخب أربع نقاط، ويضمن التأهل إلى الدور الإقصائي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، مستفيدًا من نتائجه وأدائه خلال مرحلة المجموعات.

سويسرا تبحث عن مواصلة التألق

على الجانب الآخر، يدخل منتخب سويسرا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم عروضًا قوية في الدور الأول. واستهل مشواره بالتعادل مع منتخب قطر بهدف لكل فريق، ثم حقق فوزًا كبيرًا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بانتصار على كندا بهدفين مقابل هدف.

وبفضل هذه النتائج، تصدر المنتخب السويسري مجموعته برصيد سبع نقاط، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على التأهل إلى الدور التالي، في مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الجزائري الذي يسعى لمواصلة مفاجآته وبلوغ دور ال16