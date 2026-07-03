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"بسملة" رونالدو قبل هدفه التاريخي تخطف الأضواء في كأس العالم.. ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

"بسملة" رونالدو قبل هدفه التاريخي تخطف الأضواء في كأس العالم.. ما القصة؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أحمد أيمن

لم يكن الهدف التاريخي الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك كرواتيا هو الحدث الوحيد الذي شغل جماهير كرة القدم، بل سبقه مشهد قصير تحول إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول المتابعون مقطع فيديو يظهر قائد البرتغال وهو يردد عبارة "بسم الله" قبل تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة.

وجاءت اللقطة خلال مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حين تقدم رونالدو لتسديد ركلة جزاء منحت منتخب بلاده هدف التعادل، قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في حسم المباراة بنتيجة 2-1 وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

"بسملة" رونالدو قبل الهدف 

سرعان ما انتشر فيديو كريستيانو رونالدو عبر مختلف منصات التواصل، حيث رجح عدد كبير من المشجعين أن رونالدو كان يردد عبارة "بسم الله" بصوت خافت قبل تنفيذ الركلة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير العربية والعالمية، التي أشادت باللقطة واعتبرتها تعبيرًا عن التركيز والهدوء قبل واحدة من أهم لحظات المباراة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلفت فيها رونالدو الأنظار بهذه العبارة، إذ اعتاد ترديدها قبل تنفيذ الكرات الثابتة منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي، الأمر الذي جعل كثيرين يعتبرونها جزءًا من روتينه الذهني قبل التسديد.

أما على الصعيد الرياضي، فقد حمل الهدف أهمية تاريخية كبيرة للنجم البرتغالي، إذ أصبح أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم، كما دخل التاريخ باعتباره أكبر لاعب يسجل هدفًا في مرحلة خروج المغلوب بالمونديال، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة أرقامه القياسية الممتدة على مدار مسيرته الطويلة.

وواصل رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، تقديم عروضه المميزة في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في النسخة الحالية، ووصل إلى 11 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليؤكد أنه ما زال قادرًا على صناعة الفارق في أكبر المحافل الدولية رغم تقدمه في السن. 

كما توج مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قاد منتخب البرتغال لعبور عقبة كرواتيا ومواصلة حلم المنافسة على اللقب العالمي.

هل أسلم كريستيانو رونالدو؟

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها رونالدو تفاعل الجماهير العربية والإسلامية خلال البطولة الحالية، إذ سبق أن تصدر المشهد بعد احتفاله بطريقة لافتة عقب تسجيل أحد أهدافه مع النصر في الدوري السعودي، عندما سجد على أرض الملعب وسط فرحة عارمة من زملائه. 

وانتشرت حينها الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون باللقطة التي اعتبروها تعبيرًا عن الامتنان بعد التسجيل. 

كما كشف سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية بنادي النصر سابقاً أن رونالدو أدى فريضة الصلاة مع لاعبي النصر، قبل مباراة ضمك الحاسمة.

وقال السبيعي، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: "مؤكد: قبل مباراة ضمك الأخيرة صلى الدون مع اللاعبين وحاول أن يقلدهم في الركوع والسجود".

ومع ظهور رونالدو مجددًا وهو يردد عبارة "بسم الله" قبل تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة أمام كرواتيا، عادت هذه المواقف إلى الواجهة، لتثير تساؤل الجمهور بشأن اعتناق رونالدو للإسلام.

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