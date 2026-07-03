دعوى بمليار دولار ضد فيفا بسبب مباراة مصر وإيران.. ماذا حدث؟

تحولت واقعة تحكيمية شهدتها منافسات كأس العالم 2026 إلى أزمة قانونية غير مسبوقة؛ بعدما تقدم مستشار إيراني سابق بدعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات تصل إلى مليار دولار، على خلفية إلغاء هدف منتخب بلاده أمام مصر، وهو القرار الذي تسبب في خروجه من البطولة.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وإيران في ختام مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة اتسمت بالإثارة خلال لحظاتها الأخيرة.

دعوى ضد الفيفا بمليار دولار

بحسب تفاصيل القضية، رفع لطف الله كافيه أفراسيابي، المستشار السابق في فريق المفاوضات النووية الإيراني والمقيم في الولايات المتحدة، دعوى أمام محكمة اتحادية في مدينة بوسطن، طالب فيها باعتبارها دعوى جماعية تمثل نحو 91 مليون إيراني وإيراني من أصول أمريكية، مع إلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدفع تعويضات ضخمة عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالجماهير الإيرانية.

وترتكز الدعوى على الادعاء بأن قرار إلغاء الهدف الذي سجله المدافع شجاع خليل زاده في الدقائق الأخيرة من مواجهة مصر، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كان قرارًا خاطئًا، وأدى بشكل مباشر إلى حرمان المنتخب الإيراني من مواصلة مشواره في البطولة.

كما اتهمت الدعوى، "فيفا"، بازدواجية المعايير، والتمييز في التعامل مع الحالات التحكيمية المشابهة.

وأكد أفراسيابي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن قيمة التعويض المطلوبة “قد لا تعكس حجم الضرر الحقيقي الذي تعرض له ملايين المشجعين”، معتبرًا أن ما حدث تسبب في صدمة وإحباط واسعين داخل إيران، وأن القضية تتجاوز مجرد خسارة مباراة لتصل إلى ما وصفه بـ"الإهانة الجماعية" للجمهور الإيراني.

تصريحات قائد إيران بعد مباراة مصر

لم تتوقف تداعيات الأزمة عند أروقة المحاكم، إذ انضم عدد من الشخصيات الرياضية الإيرانية إلى موجة الانتقادات، من بينهم قائد المنتخب مهدي طارمي، الذي تحدث عن مشكلات تنظيمية صاحبت مشاركة منتخب بلاده في البطولة، شملت صعوبات تتعلق بالتأشيرات والإقامة والتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك، معتبرًا أن تلك العقبات أثرت على استعدادات الفريق.

وقال طارمي في تصريحات صحفية: "إنه مونديال كارثي، كارثي فعلاً. الفيفا يجب أن تحل كل هذه المشاكل، لكنها لم تنجح منذ البداية".

وأضاف أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو زار غرفة ملابس المنتخب الإيراني بعد المباراة الأولى أمام نيوزيلندا، مؤكداً وعوداً بتحسين الظروف اللوجستية، لكن "شيئاً لم يتغير"، بحسب تعبيره.