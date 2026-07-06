قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل
إعلام لبناني : فضل شاكر يخرج من المستشفى ويعود إلى محبسه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة
إف 35 تشعل غضب إسرائيل.. نتنياهو يضعط على ترامب للتراجع عن قراره بشأن تركيا
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ نهائي كأس العالم 2026
90 جرام .. رئيس شعبة المخابز يقدم مقترحا لمنظومة الخبز الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

حسين الشحات
حسين الشحات
ميرنا محمود

شارك نجم الأهلي حسين الشحات جمهوره صورة جديدة  من عطلتة الصيفية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر حسين الشحات من أمام البحر، مما حازت الصورة علي إعجاب وتفاعل متابعيه.

كانت قد كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن كواليس تجديد حسين الشحات عقده مع النادي الأهلي، مؤكدة أن والدته لعبت الدور الأكبر في تغيير قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وقالت ريهام حمدي ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب ON"، إن حسين الشحات كان قد اتخذ قراره بالسفر، وجهز متعلقاته، بينما سافرت زوجته وأولاده بالفعل، وكان يستعد للحاق بهم في اليوم التالي، إلا أن امتلاء رحلة الطيران اضطره إلى تأجيل موعد سفره إلى المساء.

وأضافت أن هذا التأجيل منحه فرصة لعقد جلسة مع أحد محبي النادي الأهلي، كريم التهامي، إلى جانب والدته، التي وجهت له نداءً عاطفيًا طالبت فيه بالبقاء في مصر بالقرب من أسرته، قائلة له: "أنا عايزاك تفضل في مصر وسطنا، والقليل هنا وأنت وسط أهلك بالدنيا، وممكن تسافر وترجع متلاقينيش".

وأوضحت أن كلمات والدته كان لها التأثير الأكبر على اللاعب، حيث تراجع عن فكرة السفر بشكل نهائي، وقرر الاستمرار مع الأهلي.

وأشارت إلى أن حسين الشحات توجه في صباح اليوم التالي إلى مقر النادي، وأنهى إجراءات تجديد عقده في غضون خمس دقائق، لافتة إلى أن إدارة الأهلي راعت موقف اللاعب وقدمت له زيادة في المقابل المادي، وصفتها بأنها ليست كبيرة، لكنها كانت مرضية تقديرًا لقراره بالبقاء.

حسين الشحات صور حسين الشحات الاهلي اخبار حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

الكفتة

الكمية مضاعفة والطعم ألذ.. طريقة عمل كفتة البرغل

الثعابين

تحذير عاجل بعد انتشار صور الثعابين.. أسباب ظهورها وكيف تحمي منزلك

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026: سماع كلمات مُطمئنة

بالصور

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد