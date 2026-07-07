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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المحسوسة 45 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وفقا لما رصدة صباح البلد.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 45 درجة مئوية بجنوب الصعيد، فيما تسجل نحو 39 درجة بشمال الصعيد، و37 درجة بالقاهرة الكبرى، و36 درجة على الوجه البحري، نتيجة تأثير الرطوبة المرتفعة.

شبورة مائية في الصباح

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

أمطار خفيفة ورياح على السواحل

وتوقعت الهيئة فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وتكون أكثر تأثيرًا على عدد من الشواطئ، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ليتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

سحب منخفضة على بعض المناطق

ولفتت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك على استقرار الأحوال الجوية.

نصائح مهمة للمواطنين

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتباع عدد من الإرشادات للحد من تأثير الموجة الحارة، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات في حالة الطقس.

توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية.

وتؤكد توقعات الأرصاد استمرار تأثير الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام الحالية، مع بقاء نسب الرطوبة المرتفعة العامل الأبرز في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، ما يستلزم الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري.

حالة الطقس حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في مصر

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