قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم في استئناف المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد.. بعد قليل
ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة
نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل
بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة
حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
قبل مواجهة الحسم.. لماذا تُعد الأرجنتين أصعب اختبار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم؟
رمزي صالح يعلق على تصريحات حسام حسن : مصر دائمًا في صف فلسطين
رطوبة مرتفعة وحرارة أعلى من المعدلات.. الأرصاد: الأجواء الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل
مصطفى بكري يدافع عن حسام حسن: قال كلمته للتاريخ وعلم فلسطين في قلوبنا
أحمد عبد الوهاب يكشف كواليس تعاونه مع أشرف عبد الباقي في «الساحل الشرير»
إلحق اشتري.. سعر الذهب نزل 50 جنيها للجرام اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر والأرجنتين.. أحمد موسى يعلن مفاجأة عاجلة قبل المباراة

منتخب مصر
منتخب مصر
اخبار التوك شو

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لما يمتلكه المنتخبان من تاريخ كبير ونجوم بارزين.

 وتمثل المباراة اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وفرصة لإظهار المستوى الفني والبدني للاعبين، وقياس مدى جاهزية الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة.  

أحمد موسى
أحمد موسى

وقد أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأجواء في الشارع المصري تعكس حالة من الحماس والترقب قبل مباراة المنتخب المرتقبة، مشيرًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء، ومشيدًا بالأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجميع يحلم بكتابة تاريخ جديد في بطولة كأس العالم.

حسام حسن
حسام حسن
 


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «الناس في الشارع وفي البيوت والكل منتظر الماتش، والمونوريل شغال في مواعيده الطبيعية وينقل الناس لحد الساعة 1 عشان ينقل الجماهير اللي رايحين العاصمة الجديدة المشجعين».

منتخب مصر
منتخب مصر

وأضاف : «وفيه حالة إقبال كبيرة من الجماهير في العاصمة الجديدة، وعندنا فرصة لكتابة التاريخ، ومنتخبنا لن يتوقف ويكمل ويستمر، رايحين لأبعد نقطة في المونديال».

 

شوية أمطار

 

وتابع : «بكرة احتمال يكون فيه شوية أمطار، وفيه ماتشات على مدار الأيام الماضية بسبب الأحوال الجوية، وفيه كلام إن فيه أمطار هتسقط خلال الماتش».

وعرض الإعلامي أحمد موسى فيديو حصريا لتدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة الأرجنتين، والكابتن حسام حسن يعطي التعليمات الأخيرة وقراءة الفاتحة، وإن شاء الله تفرحونا بكرة.

واختتم : «وفيه روح جميلة جدًا في المعسكر، عشان كده فيه راحة نفسية ومحبة كبيرة، وبنحيي الكابتن هاني أبو ريدة وكل القائمين على المنتخب، والمهندس هاني أبو ريدة مهمته كبيرة جدًا».

وفي وقت سابق وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قوية وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "تحياتي لكل الشعب المصري والوطن العربي كله ولأفريقيا اللي إحنا منهم وبشكر كل من يدعم منتخب مصر والمغرب".

وأضاف: "مباراة مهمة جدًا، والمباريات مهمة عندنا من أول لقاء كان ضد بلجيكا، وأهمية كل مباراة هي اللي بتوصلنا للهدف الثاني".

وأكمل: "هدفنا نرضي جماهيرنا وناخد بالأسباب، والأسباب بتاعتنا إننا بنحترم المنافس وندرسه كويس ونختار الطريقة المناسبة".

وتابع: "رغم ضيق الوقت بنقرأ المباراة بشكل جيد ونكثف من الأمر والطريقة الفنية، وزي ما بنحترم المنافس إحنا لينا أسلوب ونفرض شكلنا وطريقتنا".

وأتم: "هنعمل اللي علينا ومش ببص لأسامي بحترم المنافس، كل التقدير لهم لكن إحنا مش قليلين ككرة عربية وأفريقية محتاجين الثقة وحتى لو في نتيجة سلبية لكن مهم يكون في تطور الناس تحس بيه وإن كرة القدم العربية والأفريقية متكونش قليلة بالنسبة لأوروبا".

منتخب مصر كرة القدم أحمد موسى أمطار حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منحة شهرية

بشرى لملايين العاملين.. منحة شهرية جديدة وصرف زيادات الأجور رسميًا مع أول مرتب بالسنة المالية

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

ترشيحاتنا

حمادة هلال وحمزة العيلي

حمادة هلال يمازح الجمهور قبل مباراة مصر والأرجنتين بفيديو طريف

صقر وكناريا

ايرادات السينما أمس| صقر وكناريا في الصدارة .. ومحمد رمضان يتذيل القائمة

والد زوج رشا شيحة

رشا شيحة شقيقة حلا وهنا تنعى والد زوجها: ستبقى حاضرًا في قلوبنا

بالصور

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد