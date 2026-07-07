مصر والأرجنتين.. أحمد موسى يعلن مفاجأة عاجلة قبل المباراة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لما يمتلكه المنتخبان من تاريخ كبير ونجوم بارزين.

وتمثل المباراة اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وفرصة لإظهار المستوى الفني والبدني للاعبين، وقياس مدى جاهزية الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة.

أحمد موسى

وقد أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأجواء في الشارع المصري تعكس حالة من الحماس والترقب قبل مباراة المنتخب المرتقبة، مشيرًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء، ومشيدًا بالأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجميع يحلم بكتابة تاريخ جديد في بطولة كأس العالم.

حسام حسن





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «الناس في الشارع وفي البيوت والكل منتظر الماتش، والمونوريل شغال في مواعيده الطبيعية وينقل الناس لحد الساعة 1 عشان ينقل الجماهير اللي رايحين العاصمة الجديدة المشجعين».

منتخب مصر

وأضاف : «وفيه حالة إقبال كبيرة من الجماهير في العاصمة الجديدة، وعندنا فرصة لكتابة التاريخ، ومنتخبنا لن يتوقف ويكمل ويستمر، رايحين لأبعد نقطة في المونديال».

شوية أمطار

وتابع : «بكرة احتمال يكون فيه شوية أمطار، وفيه ماتشات على مدار الأيام الماضية بسبب الأحوال الجوية، وفيه كلام إن فيه أمطار هتسقط خلال الماتش».

وعرض الإعلامي أحمد موسى فيديو حصريا لتدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة الأرجنتين، والكابتن حسام حسن يعطي التعليمات الأخيرة وقراءة الفاتحة، وإن شاء الله تفرحونا بكرة.

واختتم : «وفيه روح جميلة جدًا في المعسكر، عشان كده فيه راحة نفسية ومحبة كبيرة، وبنحيي الكابتن هاني أبو ريدة وكل القائمين على المنتخب، والمهندس هاني أبو ريدة مهمته كبيرة جدًا».

وفي وقت سابق وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قوية وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "تحياتي لكل الشعب المصري والوطن العربي كله ولأفريقيا اللي إحنا منهم وبشكر كل من يدعم منتخب مصر والمغرب".

وأضاف: "مباراة مهمة جدًا، والمباريات مهمة عندنا من أول لقاء كان ضد بلجيكا، وأهمية كل مباراة هي اللي بتوصلنا للهدف الثاني".

وأكمل: "هدفنا نرضي جماهيرنا وناخد بالأسباب، والأسباب بتاعتنا إننا بنحترم المنافس وندرسه كويس ونختار الطريقة المناسبة".

وتابع: "رغم ضيق الوقت بنقرأ المباراة بشكل جيد ونكثف من الأمر والطريقة الفنية، وزي ما بنحترم المنافس إحنا لينا أسلوب ونفرض شكلنا وطريقتنا".

وأتم: "هنعمل اللي علينا ومش ببص لأسامي بحترم المنافس، كل التقدير لهم لكن إحنا مش قليلين ككرة عربية وأفريقية محتاجين الثقة وحتى لو في نتيجة سلبية لكن مهم يكون في تطور الناس تحس بيه وإن كرة القدم العربية والأفريقية متكونش قليلة بالنسبة لأوروبا".