الغربية.. تنفيذ حملات إزالة لمخالفات برج سكني بحي ثان المحلة تجاوز 10 طوابق

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالغربية بالتنسيق مع مديرية الأمن من شن حملة مكبرة تستهدف التصدي لمخالفات البناء و إزالة مخالفات برج سكني بنطاق منشية البكري بحي ثان المحلة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين .

توجيهات عاجلة من محافظ الغربية

وتمكن مسئولو حي ثان المحلة برئاسة أحمد عبد الحميد من إزالة أجزاء كبيرة من الطابق العاشر والحادي عشر وتوقيع المحاضر والغرامات الرسمية علي مالك البرج السكني المذكور .

ردع مخالفين



من جهه أخرى كشف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أهمية متابعة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة للتصدي لأي مخالفة بكل حسم.

إزالة 10 حالات تعد



وأضاف المحافظ، أسفرت الحملات خلال 24 ساعة من إزالة 10 حالات تعدٍّ تنوعت بين مخالفات بناء، وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ الغربية أن ملف إزالة التعديات يحظى بمتابعة يومية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة إزالة أي مخالفة فور رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

التنسيق بين كافة الوحدات

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة، وعدم السماح بعودة أي تعديات بعد إزالتها.