لبنان والاحتلال يعقدان محادثات في روما منتصف يوليو





أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، أن سفيري إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات مباشرة في روما هذا الشهر، وذلك بعد جولات عديدة من المباحثات في واشنطن بهدف خفض التصعيد.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في تصريح له: "نرحب بسرور بالإعلان عن عقد الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية، في روما".

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن المحادثات ستُعقد على مستوى السفراء يومي 15 و16 يوليو.

وتُعد هذه الجولة السادسة من المحادثات بين البلدين الجارين منذ الربيع، واللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية، وهما في حالة حرب من الناحية الفنية.

وقّع البلدان والولايات المتحدة اتفاقية إطارية الشهر الماضي تهدف إلى تحقيق "سلام دائم"، وذلك بعد خمسة أيام من دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في القتال الدائر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله ، والذي بدأ في 2 مارس.

وتنص هذه الاتفاقية على أن يستعيد الجيش اللبناني سيطرته على جنوب البلاد، شريطة نزع حزب الله لسلاحه، بدءًا بـ"مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

أسفرت العمليات الإسرائيلية عن استشهاد نحو 4300 شخص.