الخارجية الصينية: بكين لا تزال ملتزمة بمسار التنمية السلمية وتتمسك باستراتيجية الدفاع النووي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم /الثلاثاء/، أن الصين لا تزال ملتزمة بمسار التنمية السلمية وتتمسك باستراتيجية الدفاع النووي.

وأضافت ماو - في تصريحات للصحفيين-: "لطالما حافظت الصين على قدراتها النووية عند الحد الأدنى اللازم للأمن القومي، ولا داعي للدول المعنية لتفسير الأمر تفسيرا مفرطا".

جاءت تصريحات المتحدثة الصينية ردا على استفسار إعلامي حول انتقادات بعض الحكومات الأجنبية لتجربة الصواريخ الصينية التي أجريت أمس /الإثنين/، بما في ذلك انتقادات من عدة دول في جنوب المحيط الهادئ وجزر سليمان ونيوزيلندا، والتي أعربت عن رفضها إجراء تجارب صاروخية في منطقة جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أراضيها.

وأوضحت ماو أن التجربة كانت تدريبا عسكريا روتينيا أجرته القوات المسلحة الصينية، ولم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وأكدت أن بكين أبلغت جزر سليمان ودول جنوب المحيط الهادئ الأخرى، بالإضافة إلى الدول المعنية، مسبقا، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي والأعراف الدولية.