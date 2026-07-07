مصادر.. السعودية تدرس توسيع طاقة خط أنابيب إلى البحر الأحمر

أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية تدرس توسيع طاقة خط أنابيب النفط الخام التابع لها إلى الساحل الغربي للبحر الأحمر، مما سيمكن المملكة، وربما جيرانها، من نقل كميات أكبر من النفط دون المرور عبر مضيق هرمز.

بُني خط الأنابيب بين الشرق والغرب في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، واكتسب أهمية بالغة منذ اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير الماضي وما نتج عنها من توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.

يستطيع الخط نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، المدعومة من الدولة، في مايو الماضي، إن حوالي مليوني برميل يوميًا تُغذي مصافي التكرير على الساحل الغربي، بينما يُخصص نحو 5 ملايين برميل يوميًا للتصدير.

وأضافت المصادر أن المملكة تجري محادثات أولية مع بعض جيرانها حول إمكانية توسيع طاقة خط الأنابيب بما يصل إلى مليوني برميل يوميًا.