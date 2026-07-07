الرئيس السوري: نسعى لتكون فرنسا شريكنا الأول.. ومن استثمر لدينا مبكرًا ربح مبكرًا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي.

أضاف الرئيس السوري: نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية ومن استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا.

أردف الشرع بأن سوريا أصبحت عقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا.

أضاف الرئيس الفرنسي: لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين.

أشار إلى أن زيارته إلى سوريا ستستمر، وإنهم أول من رفع العقوبات عن سوريا، لافتًا إلى أن هناك خطط أخرى لمواصلة العمل مع دمشق.

تابع ماكرون: هناك العديد من التحديات أمام سوريا لكن هناك فرص لشركاتنا أيضا، و نقف إلى جانب الشعب السوري ومصالحه ولن نتخلى عنه.