تعاني من مرض نفسي.. ملابسات اتهام سيدة لشقيقها بمحاولة قتلها في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شقيقيها بالتعدى عليها بالضرب ومحاولة قتلها بالغربية.

وفي إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شقيقيها بالتعدى عليها بالضرب ومحاولة قتلها بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية صاحبة الحساب ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة، وتبين أنها محجوزة بإحدى مستشفيات الطب النفسى بالدقهلية، وأن أحد أشقائها المشكو فى حقهما يعانى من إضطراب نفسى ويتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات منذ فترة، وبإستدعاء شقيقها الآخر مقيم بذات الدائرة وبسؤاله قرر بعدم وجود خلافات بينه وبين شقيقته وأنها دأبت على تقديم شكاوى ضده وشقيقه الأخر لتردى حالتها النفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.