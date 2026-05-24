ولاد عم.. ملابسات خناقة شابين في مصرف مائي بسبب حدود أرض زراعية بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بأحد المصارف المائية بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري تبلغ لمركز شرطة دسوق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (نقاش)، طرف ثان: (نجل عمه "مصاب بسحجات") مقيمان بدائرة المركز، لخلافات بينهما حول ملكية حدود قطعة أرض زراعية تبادلا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما مما أدى إلى إصابة الطرف الثانى.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.