استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، وفقا لموقع gold price today، وذلك بعد عطلة رسمية استمرت لمدة يومي السبت والأحد الماضيين.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 نحو 543.25 ريال سعودي.

ووصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 لنحو 498 ريالا سعوديا.

وبلغت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو 475.25 ريال سعودي.

وسجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 نحو 407.50 ريال سعودي.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3802.75 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16896.50 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4505.7 دولار.





