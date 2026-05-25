أسعار الذهب في البحرين اليوم 25 مايو 2026

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الإثنين 25 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 54.475 دينار بحريني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 49.925 دينار بحريني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 47.650 دينار بحريني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 40.850 دينار بحريني.

أسعار أوقية الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1694.2 دينار بحريني.

سعر الجنيه الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 381 دينارا بحرينيا.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4505.7 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.