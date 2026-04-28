تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
يتفوق على الوقود الأحفوري.. علماء يكتشفون استخداما مذهلا لتفل القهوة

حنان توفيق

تمكن فريق بحثي من جامعة "جونبوك" الوطنية في كوريا الجنوبية من تحويل بقايا القهوة المستهلكة إلى مادة عازلة للحرارة فائقة الكفاءة.


ويفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة للتخلص من أطنان النفايات اليومية وتحويلها إلى ركيزة أساسية في بناء "المباني الخضراء".

ثروة مهدرة في مكبات النفايات


ويستهلك العالم يومياً نحو 2.25 مليار كوب من القهوة، وهو رقم يترجم إلى جبال من البقايا (التفل) التي ينتهي بها المطاف غالباً في مكبات النفايات أو أفران الحرق، مما يزيد من الانبعاثات الضارة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور سيونج يون كيم، مهندس المواد في جامعة جونبوك: "بينما يُنظر إلى نفايات القهوة كعبء بيئي، أثبت عملنا أنه يمكن إعادة تدوير هذا التدفق الهائل وتحويله إلى مادة عالية القيمة تضاهي في أدائها منتجات العزل التجاري، ولكنها تتفوق عليها بكونها أكثر استدامة".

الفحم الحيوي.. سر المعادلة العلمية


لم تكن عملية التحويل مجرد إعادة تدوير بسيطة؛ بل خضعت بقايا القهوة لسلسلة من العمليات المخبرية الدقيقة بدأت بتجفيفها في أفران عند درجة حرارة 80 مئوية لمدة أسبوع، ثم معالجتها حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة لإنتاج مادة غنية بالكربون تُعرف بـ"الفحم الحيوي".

ولضمان كفاءة المادة، تم خلط هذا الفحم بمذيبات صديقة للبيئة وبوليمر طبيعي يُسمى "إيثيل السليلوز". هذه التركيبة المبتكرة تعمل على منع انسداد مسام المادة، مما يسمح لها بحبس الهواء بداخلها وهو السر الذي يجعلها عازلاً حرارياً فعالاً للغاية.

أداء يتفوق على الوقود الأحفوري


أظهرت النتائج المخبرية، التي نُشرت في دورية "بايوشار" العلمية، أن المادة الجديدة حققت معامل توصيل حراري بلغ 0.04 واط لكل متر كلفن، وهو رقم يضعها في صف واحد مع "البوليسترين الموسع"، أحد أفضل العوازل التجارية المشتقة من الوقود الأحفوري.

وفي تجربة عملية، وضع الباحثون المادة تحت خلية شمسية لقياس قدرتها على منع الحرارة من النفاذ إلى الغرف، وأثبتت المادة المبتكرة قدرة فائقة على الحفاظ على برودة الأجواء الداخلية مقارنة بالنماذج غير المعزولة.

صديقة للأرض.. تتحلل في أسابيع
تكمن الميزة التنافسية الكبرى لهذا الابتكار في قدرته على التحلل الحيوي؛ فبينما يظل البوليسترين الصناعي عبئاً على البيئة لقرون، أظهرت اختبارات التحلل أن مادة القهوة المبتكرة فقدت أكثر من 10% من وزنها في غضون ثلاثة أسابيع فقط من طمرها، مما يضمن دورة حياة مستدامة للمباني.

ويختتم الدكتور كيم قائلاً: "هذا النهج لا يحسن أداء المواد فحسب، بل يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الدائري فمن خلال تحويل النفايات إلى منتج وظيفي، نحد من الأعباء البيئية ونخلق فرصاً جديدة لمواد بناء مستدامة تحمي كوكبنا".

