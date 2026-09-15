تفاصيل عرض الشباب السعودي لمدرب الأهلي الحسين عموتة

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن الساعات الأخيرة شهدت استفسار مسؤولي النادي الأهلي عن حقيقة المفاوضات بين الحسين عموتة ومسؤولي نادي الشباب السعودي.

وقال عبدالناصر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الساعات الأخيرة شهدت استفسار مسؤولي الأهلي عن مفاوضات الحسين عموتة مع مسؤولي نادي الشباب السعودي".

وأضاف: "عموتة أكد تواصل أحد مسؤولي الشباب السعودي معه، والمدرب تمسك بالبقاء داخل الأهلي وعدم الالتفات للعروض، واعتذر للشباب السعودي".

وتابع: "عموتة أوضح أن رحيله لن يحدث إلا إذا كان للأهلي رأي آخر".