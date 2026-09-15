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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد الناصر زيدان يكشف تفاصيل القبض على رئيس نادي طلخا في واقعة غرق ناشئين بجمصة

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان
علا محمد

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان إلقاء القبض على رئيس نادي طلخا، على خلفية قضية غرق اثنين من ناشئي النادي خلال معسكر جمصة، مشيرًا إلى أن الواقعة شهدت تحركات سريعة لمحاسبة المسئولين.

وقال عبد الناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI: "تم القبض على رئيس نادي طلخا، في قضية غرق ناشئين من النادي في معسكر جمصة".

وأضاف: "النادي خرج في بيان رسمي ونفى علاقته بالثنائي، ولكننا هنا في استاد مصر طالبنا بالحساب على مجمل جميع المخالفات، وهو ما تم سريعًا".

من جانبهما، طالب والد ووالدة الراحل عبد الله عمر، أحد الناشئين اللذين لقيا حتفهما غرقًا خلال معسكر جمصة، بمحاسبة المسئولين داخل النادي، مؤكدين ضرورة كشف ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عنها.

الإعلامي عبدالناصر زيدان عبدالناصر زيدان نادي طلخا رئيس نادي طلخا الراحل عبدالله عمر

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