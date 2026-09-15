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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: النتائج تحكم مصير المدربين.. والشحات سيحصل على فرصته مع الأهلي

حازم إمام
حازم إمام
إسراء أشرف

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الضغوط التي يتعرض لها المديرون الفنيون، مؤكدًا أن النتائج تظل العامل الأهم في تحديد مستقبل أي مدرب مع فريقه، خاصة في ظل سرعة انتقادات الجماهير عند التعرض لأي تعثر.

وقال حازم إمام، خلال تصريحات إذاعية عبر «راديو أون سبورت إف إم»، إن المدرب يعيش تحت ضغط مستمر، لأن أي نتيجة سلبية قد تفتح الباب أمام الانتقادات والمطالبة برحيله، مشيرًا إلى أن النتائج هي المعيار الأساسي لاستمرار الأجهزة الفنية.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى تجربته مع بعض المدربين الأجانب، موضحًا أن عددًا منهم كان يفضل الاعتماد على اللاعبين أصحاب القوة البدنية والقدرة على تحمل التدريبات القوية، وهو ما جعله هو وجمال حمزة يبتعدان عن التشكيل الأساسي في بعض الفترات.

وأوضح إمام أن الحصول على فرصة المشاركة كان كفيلًا بإثبات قدراتهما، خاصة عندما كانا يقدمان مستويات جيدة داخل الملعب، الأمر الذي دفع المدربين لاحقًا إلى الاعتماد عليهما بصورة أكبر.

حازم إمام يتحدث عن حسين الشحات

كما تطرق حازم إمام إلى موقف حسين الشحات، لاعب الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية يمكن أن تمنحه فرصة أكبر للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المدرب الحسين عموتة سيكتشف مع الوقت قيمة الشحات وقدرته على صناعة الفارق، خاصة أن الأهلي يحتاج إلى مهاراته في المباريات التي يواجه خلالها فرقًا تعتمد على التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات.

وأكد إمام أن القدرات الفردية التي يمتلكها الشحات قد تمثل حلًا مهمًا للأهلي في مثل هذه المواجهات، متوقعًا أن يحصل اللاعب على فرص أكبر كلما تعرف الجهاز الفني بشكل أكبر على إمكانياته الفنية.

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