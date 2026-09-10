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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حنان مطاوع تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حنان مطاوع
حنان مطاوع
هاجر هانئ

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال ظهورها في مهرجان الفضائيات العربية.

إطلالة حنان مطاوع 

تألقت حنان مطاوع في المهرجان بإطلالة كشفت عن ذوقها الراقي والأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش النبيتي المطرز.

تزينت حنان مطاوع بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت حنان مطاوع بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.

حنان مطاوع إطلالة حنان مطاوع صور حنان مطاوع

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