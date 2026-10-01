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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالوفد: دعوة الرئيس للمشاركة في منتدى مصر 2026 ترسيخ لشراكة المواطن في صنع القرار

سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد
سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد
معتز الخصوصي

​أكد سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي لشؤون  وزارة الصحة بالوفد  ، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني لـ "منتدى مصر 2026"، والدعوة المفتوحة لكافة أطياف الشعب ومؤسساته والخبراء للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، يعكس نهجاً راسخاً لدى القيادة السياسية يقوم على إعلاء قيمة الحوار الوطني الشامل وجعل المواطن شريكاً أصيلاً في صنع القرار وبناء المستقبل.

​وأوضح "فايز" في بيان له أن حرص رئيس الجمهورية الدائم على الاستماع إلى كافة الآراء والتوجّهات المختلفة وتوفير المنصات التفاعلية للمشاركة المجتمعية يبرهن على إيمان حقيقي بأن التعددية والتكامل هما الركيزة الأساسية لنهضة الوطن ، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يترجم عملياً شعار «بالمشاركة والحوار نبني المستقبل»، عبر إتاحة الفرصة كاملة أمام الكوادر والشباب لطرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية ومسؤولية.

​وشدد نائب رئيس شباب الوفد على أهمية المراهنة الدائمة على الطاقة الشبابية، قائلاً:​"إن فتح باب التسجيل الإلكتروني والنقاشات المجتمعية المبكرة يمثل فرصة ذهبية لشباب مصر من مختلف التيارات السياسية والأكاديمية للقيام بدورهم القومي والمشاركة الفاعلة في تشكيل التوصيات وصياغة حلول واقعية للقضايا المطروحة. فالشباب ليسوا فقط فئة مستهدفة بالتنمية، بل هم المحرك الرئيسي والمفكرون الحقيقيون لطاقات هذا الوطن، والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم يضمن بناء مستقبل مستدام يُلبي طموحات الأجيال القادمة."

واختتم سيد طه فايز تصريحه بتأكيد جاهزية واستعداد الكوادر والقيادات الشبابية والخبراء بحزب الوفد للمشاركة الإيجابية والفاعلة، عبر تقديم رؤى ومقترحات عملية تُسهم في إنجاح فعاليات المنتدى وخروجه بأفضل المخرجات والتوصيات التي تخدم مصر وشعبها.

سيد طه فايز الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى مصر 2026 القيادة السياسية رئيس الجمهورية

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