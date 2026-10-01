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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: منتدى مصر 2026 فرصة كبرى لإشراك العقول الوطنية في صنع المستقبل

النائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب،
النائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب،
معتز الخصوصي

قال النائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انطلاق الجلسات التحضيرية والمنصة الإلكترونية لـ «منتدى مصر 2026» هو تجسيد حي لروح الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية وصنع المستقبل.

وأوضح أن إتاحة هذا الموقع التفاعلي تمثل نافذة حقيقية لكل صاحب فكر ورؤية لكي يدلي بدلوه ويشارك بفاعلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا النهج الرئاسي المتميز يؤكد يوماً بعد يوم أن الدولة حريصة أشد الحرص على دمج الخبرات الوطنية والاستماع لصوت الشارع بكل شفافية ومرونة بعيداً عن الطرق التقليدية.

وأضاف أن تكاتف الجهود الشعبية والمؤسسية عبر هذه المنصة الكبرى سيسهم بشكل مباشر في صياغة أولويات واقعية ومدروسة تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري وتدعم مسيرة البناء والتطوير في مختلف المجالات.

ولفت بطيئة إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة والعالم تتطلب بالضرورة حشد الطاقات الفكرية والمجتمعية، مؤكداً أن «منتدى مصر 2026» يأتي في توقيت نموذجى ليكون بوتقة تذوب فيها الآراء المختلفة لتخرج في شكل سياسات ورؤى متكاملة تدعم مؤسسات الدولة في خطواتها الثابتة نحو المستقبل.

وتابع، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في خلق بيئة تفاعلية تتسع للجميع، داعياً الكوادر الشبابية والمتخصصين إلى اغتنام هذه الفرصة الرقمية لطرح أفكار غير تقليدية تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة التي يطمح إليها كل مواطن يتراب هذه الأرض الطيبة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسات التحضيرية منتدى مصر 2026 عملية التنمية

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