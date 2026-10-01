وزير الأوقاف يستقبل أعضاء البرلمان دعما للعمل المشترك على خدمة كل أبناء الوطن

استقبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع النواب من خلال عقد لقاء دوري للاستماع إلى مطالب أهالي دوائرهم وغيرهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

وأكد الوزير- وفقا لبيان اليوم /الخميس/ - حرصه على هذا اللقاء الدوري الذي يُعَدُّ منصة للاستماع إلى طلبات النواب، بوصفهم صوت الشعب المصري من أبناء دوائرهم بمختلف المحافظات، بما يعزز السعي المشترك نحو تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق رضاهم، وتلبية احتياجاتهم.

وشدد على أهمية وسرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من السادة النواب، ودراستها من خلال مكتب الاتصال السياسي بالوزارة وغيره من الإدارات المعنية، والعمل على تنفيذ حلول مناسبة وسريعة وناجزة لها.

وأشاد النواب- خلال اللقاء- بالاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الأوقاف في عملها الدعوي، والمنهجية الإدارية التي تسير عليها الوزارة في التعاون البناء مع السلطة التشريعية لتحقيق خير الوطن وأبنائه الكرام.